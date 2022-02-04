يا حلاوة الإيد الشغالة.. مراحل تصنيع الخبز البلدي: يتاكل حاف من جماله

يستيقظ أصحاب المخابز البلدية في محافظة كفر الشيخ مبكرا، يرتدون ملابس العمل، ثم يذهبون إلى الفرن ليبدأون رحلة الشقاء اليومية التي تمتد لعدة ساعات، يجهزون ويصنعون «العيش البلدي» المدعم الذي يتناوله المواطنون وفقا للمواصفات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثم يوزعونه بطرق مختلفة للأهالي على بطاقات التموين، فمنهم من يذهب للمخبز بنفسه لأخذ العيش بـ 5 قروش ومنهم من ينتظر حتى يأتي الخبز إلى باب المنزل عن طريق الاشتراكات.

اجرت«الوطن» بثا مباشرا من أحد المخابز البلدية في كفر الشيخ، وذلك لمعرفة مراحل تصنيع العيش البلدي المدعم للمواطنين بدءا من الخبز وصولا لأيد المستهلك.

الرغيف 100 جرام وفقا لمواصفات «التموين»

محمد عبد النبي إبراهيم، أحد العاملين بمخبز عيش بلدي في كفر الشيخ، شرح لـ «الوطن»، مراحل تصنيع الخبز البلدي المدعم، قائلا: «الرغيف بيطلع من أيدينا وفقا لمواصفات وزارة التموين، والوزن أهم حاجة هو 100 جرام، والمواطن بياخد 5 أرغفة بـ 500 جرام، وعيش تاكله حاف من حلاوته».

أضاف إبراهيم: «بنجيب حلة العجين نضيفة ونحط فيها الدقيق والمياه، والعجان بيشتغل، وبعدين نسيب العجيبن يخمر شوية، ويطلع من الصندوق ويتحط في قطاعة العيش من فوق، وبيطلع بالتسلسل، بنحطه في مخمر صغير علشان يخمر ويطلع ورا بعضه، وفيه مرحلة آلي كامل اللي هي المخبز، وبعدين بيروح للفرادة، ومنها تقوم الفرادة بفرد العيش لحجمه الطبيعي، وبعدين بيطلع على السير علشان يدخل الفرن، وبعد كدة في حاجة اسمها سيور تهوية علشان تبرد العيش البلدي ويطلع للمواطن بارد».

مراحل تصنيع الخبز المدعم

نصف ساعة هي المدة التي يستغرقها رغيف العيش البلدي في مرحلة «التخمير»، ليخرج بعدها إلى المرحلة النهائية وهي مرحلة وضعه في الفرن ثم إلى أيد المواطن، وفقا لـ «إبراهيم»: «الرغيف بياخد نص ساعة في صندوق التخمير، وبعد كدة بنقله على القطاعة اللي بتوزن وبطلع العجينة وزن رغيف العيش، وبعد كدة بيتفرد وبيروح على سير التسوية علشان يدخل الفرن وبعدين بيطلع على سيور التهوية علشان يبرد ونطلعه للمواطن».