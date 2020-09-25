معلمون في كفر الشيخ يحولون مدارسهم لـ"لوحات فنية": الإيد الشغالة فخر

نسوا أنهم معلمون، وتحولوا لـ"صنايعية"، يعملون ساعات طويلة من أجل تزيين مدارسهم لتستقبل طلابها في العام الدراسي الجديد وهي في أبهى صورها، هم معلمو بعض مدارس محافظة كفر الشيخ، الذين حرصوا على تزيين المدارس وزراعة الأشجار، وتجديد الأثاث بأيديهم، مؤكدين على فخرهم بما فعلوه "الإيد الشغالة فخر".

حوَّل المعلمون والمدراء، مدارسهم للوحات فنية، دهنوا "الديسكات" والأسوار والفصول، بخامات بسيطة من صنع أيديهم، بالإضافة لكتابة عبارات إرشادية للطلاب ووضع لوحات تتضمن الإجراءات الاحترازية، فضلاً عن تلوين الأرضيات وزراعة الأشجار.

وتلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقارير من الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن حالة المدارس، والجهود التي يقوم بها مدراء المدارس والمعلمون.

وأكد المحافظ أنه قرر تكريم مدراء المدارس والمعلمين الذين يشاركون في أعمال صيانة المدارس بأنفسهم، والقيام بأعمال التشجير بالمدرسة، وتزيينها، والكتابة على الحوائط، ودهان الديسكات بألوان متعددة، تجذب الطلاب، موجهاً التحية والتقدير لهم لكل المشاركين.

وقال محافظ كفر الشيخ إن المعلمين ومدراء المدارس لم يساهموا بجهودهم ليل نهار فقط بالقيام بهذه الأعمال العظيمة، ولكنهم كانت مشاركتهم المجتمعية لتوفير أدوات الدهانات، وإصلاح الديسكات، نابعة من ارتباطهم بمواقع عملهم، ما يعكس أصالتهم وحبهم لمدارسهم ولوطنهم.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ أن المدارس تشهد تعاونا كبيرا بين مدراء المدارس والمعلمين، موجها لهم التحية والتقدير لما يقومون به من أعمال متعددة لظهور مدارسهم في أفضل صورة، مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجَّه بتكريم المشاركين.