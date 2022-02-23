«حلاوة الإيد الشغالة».. «نرجس» تلين الحديد في يديها منذ 35 عاما

«الإيد الشغالة» رغم ما يبدو عليها من تشققات وجفاف إلا أنها تبدو لوحة فنية رائعة تحمل حكايات وذكريات صاحبها، بحثنا عن هذه اليد فوجدنا «نرجس»، 60 عاما، تجلس في ورشتها بمركز أشمون، تلين الحديد في يديها وتحنيه.

35 عاما في مهنة الرجال

كل يوم تستقيظ في الصباح الباكر، وفي الساعة الثامنة تجلس أمام المعدات الخاصة بتليين الحديد، على مدار 35 عاما لم تمل «نرجس عبد المنصف» من البحث عن «لقمة عيش حلال»، تعمل في مهنة الرجل من أجل مساعدة أسرتها.

حدثان مؤثران في حياة «سيدة الحديد» فقدت فيهما السند: «بعد وفاة والدي اشتغلت عشان إخواتي، وبعد وفاة زوجي كملت شغل عشان أربي بنتي، بشتغل كل يوم من الصبح لحد بليل عشان أكل من عرق جبيني».

«الشغل صعب واتعودت عليه»

عملها شاق لأنها تسخن الحديد على النار لدرجة حرارة مرتفعة، وبعدها تبدأ الطرق عليه بشدة وتشكيله، لتصنع منه الفأس والمعدات التي يحتاجها المزارعون، ولكن المطلوب انخفض في الفترة الأخيرة بسبب المعدات الحديثة التي يستخدمونها: «الشغل صعب بس اتعودت على الشقى ومعرفش اشتغل حاجة تانية والشغل مش عيب وربنا بيعين»،

وأوضحت أنها تشعر بالتعب بسبب المجهود الكبير، فتقوم بالاستراحة في المنزل، لأن الورشة تتواجد داخل منزلها، مؤكدة أن كل ما تتمناه في الحياة هو أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحج بيت الله الحرام.