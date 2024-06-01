جدول قطارات الخط الثالث للمترو.. خطة جديدة للتشغيل اليوم

تبدأ شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، المعروف بالخط الأخضر، تقليل أوقات انتظار القطارات، تلبية لرغبة جمهور الركاب، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل الخدمات المتميزة بجميع المحطات.

ويبدأ تقليل أوقات انتظار القطارات بالخط الثالث للمترو، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق الأول من شهر يونيو الجاري، وحتى إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، وفق ما أكدته الشركة.

جدول أوقات انتظار قطارات الخط الثالث للمترو

- خلال ساعات الذروة القطارات تصل كل 4 دقائق ونصف من محطة عدلي منصور إلى محطة الكيت كات.

- من محطة الكيت كات إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج 9 دقائق.

- ساعات الذروة من محطة عدلي منصور إلى محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج من 6:00 إلى 10:00 صباحًا ومن 1:00 إلى 6:00 مساء.

- ساعات الذروة من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى محطة عدلي منصور من 7:00 إلى 11:00 صباحًا ومن 2:00 إلى 7:00 مساءً.