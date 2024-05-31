هيمنة عربية على احتياطات الفوسفات.. مصر الثانية عالميا والمغرب يتصدر

الفوسفات العنصر الرئيسي في صناعة الأسمدة الزراعية، ولهذا السبب تعد احتياطات الفوسفات في جميع أنحاء العالم أساسية للمجتمعات الزراعية والغذائية.

فيم يستخدم الفوسفات؟

الفوسفات يتم استخدامه في صناعة الأعلاف الحيوانية، فهو عنصر ضروري للنمو الصحي للحيوانات، وكشف موقع «ياهو فاينانس» أنه سيزداد الطلب على الفوسفات في الأعوام المقبلة حيث تزداد حاجة السكان للغذاء.

وصلت قيمة سوق الفوسفات العالمي 78.1 مليار دولار عام 2023، وسط توقعات بنمو السوق، ليصل إلى 176 مليارا عام 2040 بمعدل نمو سنوي مركب 5.7%.

وذكرت منصة «وورلد بوبيوليشن ريفيو» الإحصائية بأن هناك سيطرة شبه تامة على سوق الفوسفات من قبل الدول العربية، حيث تمتلك 5 دول عربية من أصل 10، أعلى معدل إنتاج فوسفات في العالم في عام 2023.

أكبر 10 دول إنتاجا للفوسفات عام 2023

الصين: 90 مليون طن متري

المغرب: 35 مليون طن متري

الولايات المتحدة: 20 مليون طن متري

روسيا: 14 مليون طن متري

الأردن: 12 مليون طن متري

السعودية: 8.5 ملايين طن متري

البرازيل: 5.3 ملايين طن متري

مصر: 4.8 ملايين طن متري

بيرو: 4.2 ملايين طن متري

تونس: 3.6 ملايين طن متري

احتياطات العرب من الفوسفات

أما بالنسبة لاحتياطات الفوسفات، فالترتيب يختلف عن معدلات الإنتاج، إذ يمتلك المغرب 70% من احتياطي الفوسفات في العالم، وجاء ترتيب أكبر 10 احتياطيات للفوسفات بالعالم كالآتي:

المغرب: 50 مليار طن

مصر: 2.8 مليار طن

تونس: 2.5 مليار طن

الجزائر: 2.2 مليار طن

الصين: 1.9 مليار طن

البرازيل: 1.6 مليار طن

جنوب أفريقيا: 1.6 مليار طن

السعودية: 1.4 مليار طن

أستراليا: 1.1 مليار طن

الأردن: مليار طن واحد