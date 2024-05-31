«المصري للشؤون الخارجية»: الاستثمارات الصينية في مصر تخطت 8 مليارات دولار

قال الدكتور ضياء حلمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس المصري للشئون الخارجية، إن الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر كبيرة، حيث تخطت الـ8 مليارات دولار.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، أن الأكثر أهمية هو رؤية مصر في توطين الصناعة والتكنولوجيا، كما أن الصين لديها تكنولوجيا متقدمة للغاية في صناعات كثيرة، وبالتالي فإن هذا التعاون سيكون من شأنه جذب شركات صينية أخرى، وتعاون القطاع الخاص المصري مع القطاع الخاص والعام الصيني.

وتابع: «الشركات العملاقة والكبيرة الصينية فى مصر، والتي تنفذ مشروعات قومية تخطت 140 شركة بعضها ينفذ مشروعات قومية، ولا ننسي شركات العقارات والمقاولات التي تبني بأحدث التكنولوجيا في العاصمة الإدارية مثل حى المال والأعمال، ولدينا آفاق كبيرة فعلا».

وأكمل: « هذه الزيارة التاريخية للرئيس السيسي الى بكين تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري، والصناعة، وتطوير التعاون المصري الصيني بمفهوم وفكر إستراتيجي».