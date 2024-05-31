«مصر تستطيع».. اختبارات على الهواء بين فريقين من الطلاب في مادة الجغرافيا

استعرض برنامج «مصر تستطيع»، تقديم الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، في إحدى فقراته، اختبارات على الهواء بين فريقين من الطلاب، الفريق الأول «رمسيس الثاني» والثاني فريق «جمال حمدان» في مادة «الجغرافيا» من الأسئلة التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

ووفقاً للبرنامج، فإنَّ أبرز الأسئلة جاءت كالتالي:

- اتخاذ قرار باستخراج احتياطات منجم الفوسفات «أبو طرطور» يتم باستخدام....، فيما جاءت الاختيارات كالتالي: «أ. الاستشعار عن بعد ب. نظم المعلومات الجغرافية ج. وسائل الاتصالات الحديثة د. تكنولوجيا المعلومات»، وكانت الإجابة الصحيحة هي: نظم المعلومات الجغرافية.

فيما جاء السؤال التالي: «طبقاً لأفكار أرسطو، إذا وجد تباين واضح بين عدد سكان الدولة ومواردها الاقتصادية، فإنَّ هذا يعني...، والاختيارات: أ. ضعف عناصر قوة الدولة المثالية، ب. هشاشة تحصين الحدود السياسية، ج. سهولة استغلال الموارد الاقتصادية، د. صعوبة تعرض الدولة للغزو والاحتلال»، فيما أن الإجابة الصحيحة كانت: أ. ضعف عناصر قوة الدولة المثالية.