مصر في الصدارة.. الدول العربية الأكثر إعادة لتدوير النفايات في 2022

تصدرت مصر قائمة الدول العربية الأكثر إعادة لتدوير النفايات في عام 2022، بنسبة 26.6% والمغرب في المركز الثاني بنسبة 25.4% والثالث كان من نصيب الإمارات بنسبة 24.5%، وذلك بحسب منصة «وورلد بوبيوليشن ريفيو».

وجاءت في المركز الرابع السعودية بنسبة 18.8% والعراق في المركز الخامس بنسبة 15.4% والكويت في المركز السادس بنسبة 15.4%، ولبنان في المركز السابع بنسبة 15%، والأردن في المركز الثامن بنسبة 14.6%، والبحرين في المركز التاسع بنسبة 14.1%، وعمان في المركز العاشر بنسبة 13.9%.

27 فرصة استثمارية في مجال المناخ

مع بداية العام الجاري، كشفت وزارة البيئة عن قائمة تضم حوالي 27 مشروعا كفرص استثمارية في مجال البيئة والمناخ، خاصة مشروعات إعادة تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج العلف والبيوجاز.

مكاسب منتظرة من إعادة التدوير

وتشمل المشاريع أيضا تحويل النفايات البلدية الصلبة إلى وقود مشتق من النفايات المصنفة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وإعادة تدوير الإطارات الكاوتش، ويصل حجم الدعم وتمويل هذه المشروعات بمتوسط يتراوح بين 5 إلى 50 مليون جنيه.

قائمة مشروعات حددتها وزارة البيئة المصرية

وتشمل قائمة المشروعات التي حددتها وزارة البيئة، بنسب تمويلية الحصول على الإيثانول من دبس قصب السكر لصناعة الأدوية، مشروع الغاز الحيوي ،السماد المصنع من فضلات الحيوانات، تربية الحيوانات، وتحويل النفايات العضوية إلى علف للأسماك والدواجن.