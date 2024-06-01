الأفعى العمياء.. 7 معلومات عن أصغر ثعبان في العالم

يعرف الثعبان عادة بحجمه الضخم وسمه الشديد، إلا أن هناك نوعًا من الثعابين لا يتعدى حجم الإصبع، ويعتقد البعض من الوهلة الأولى أنه من الديدان، لكونه يعيش تحت الأرض، ويرجع عدم معرفة الناس به إلى أنه مهدد بالانقراض والأعداد المتبقية منه لا تتخطى 10%، وفقًا لما أشار إليه موقع «oddtycentral».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن أصغر ثعبان في العالم، الذي يصنفه بأنه من الأنواع المهددة بالانقراض.

7 معلومات عن أصغر ثعبان في العالم

قطره 10 سنتمترات.

وزنه 0.6 جرام.

جرى اكتشافه لأول مرة عام 2008.

يشبه إلى حد كبير دودة الأرض.

يعيش تحت الصخور وسجلات الأخشاب.

صغير جدًا وحساس ويمكن حمله عن طريق اليدين.

ينتمي إلى عائلة الثعبان «Leptotyphlopidae».

ولا يعد ذلك هو النوع الوحيد من الثعابين، التي تعرف بصغر حجمها إلا أن هناك ما يعرف بـ«الثعبان الخيطي» الذي قدم موقع «saudiwildlife» بعض المعلومات عنه، والتي يمكن تناولها على النحو التالي:

Cairo Blind Snake أو الثعبان الخيطي.

يسمى بالثعبان الدودي.

ثعبان صغير الحجم.

يتخذ هذا النوع من الثعبان اللون الوردي.

يمتلك حراشفة ناعمة ملساء.

يعيش في المناطق الزراعية، ولكنه يصنف على كونه من الأنواع النادرة المنقرضة، ويضع أصغر ثعبان في العالم بيضة واحدة، ويطلق عليه الكثيرون الأفعى العمياء، ونظرًا لصعوبة إيجاد شيء صغير بنفس حجمه يتغذى عليه، فإنه على وشك الانقراض.