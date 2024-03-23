أطباء يكتشفون ثعبان بحر حيا داخل بطن مريض فيتنامي.. كيف وصل إلى الأمعاء؟

ظن شاب ثلاثيني، في فيتنام أنّه يعاني من بعض التقلصات وألم شديد لا يزول بالمسكنات أو الأدوية، حتى قرر التوجه إلى الطبيب ليشرح له الأعراض التي يعاني منها على مدار أيام، ولكن الطبيب اكتشف مفاجأة داخل بطنه.

مفاجأة داخلب بطن المريض

وبحسب موقع «odditycentral» فقد أنقذ الأطباء الفيتناميون حياة شاب يعاني من وجود ثقب في الأمعاء، إذ جرى إدخال الشاب البالغ من العمر 34 عامًا يوم 20 مارس إلى المركز الطبي لمنطقة «هاي ها» في مقاطعة كوانغ نينه بفيتنام، وكان يعاني من تقلصات شديدة في البطن.

ونظرًا لأن حالة المريض اشتدت ولم يستطع الإجابة على الأسئلة حول الأعراض التي يعاني منها، أجرى طاقم المستشفى فحصًا بالأشعة السينية وموجات فوق صوتية، كشفت عن جسم غريب في بطنه، بالإضافة إلى ثقب في الأمعاء والتهاب الصفاق، فقرر الأطباء أن أفضل مسار للعمل هو إجراء عملية جراحية وإزالة الجسم المشبوه ومحاولة تخفيف الأضرار التي لحقت بأمعاء الرجل، وعند فتح بطن المريض، فوجيء الأطباء بوجود ثعبان بحر حيًا طوله 30 سم.

المريض لا يزال تحت الملاحظة

وبعد استخراج ثعبان البحر، شرع الأطباء في إزالة الجزء الناخر من القولون والمستقيم من الأمعاء، وهو إجراء دقيق ينطوي على احتمالية عالية للإصابة بالعدوى بسبب قربه من منطقة المستقيم، ولحسن الحظ؛ تمت العملية بنجاح وأصبحت حالة المريض مستقرة، إلا أنّه أبلغ عن ألم بسيط في البطن بعد العملية، لكنه لا يزال تحت الملاحظة في المستشفى.

وعندما سُئل المريض عن كيفية وصول ثعبان البحر الكبير إلى بطنه، لم يتمكن الرجل البالغ من العمر 34 عامًا من تقديم إجابة واضحة، لكن الأطباء يعتقدون أن الحيوان الزلق زحف من فتحة الشرج إلى قولون المريض، ثم عبر الأمعاء، ودخل البطن، ولكن ما صدم العاملين في المستشفى حقًا هو أن ثعبان البحر لا يزال على قيد الحياة داخل جسد الرجل.