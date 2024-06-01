انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024 اليوم

تنطلق، اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024، لطلاب الشعبة العلمية، في مادتي الفقه والحديث، بينما يخوض طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 2 يونيو الجاري.

انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2024

وعن انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2024، أوضح الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الاستعدادات قد اكتملت لانطلاق الامتحانات، مؤكدًا أهمية التزام الطلاب بتعليمات الاختبارات ومراعاة الأخلاقيات الإسلامية في أثناء تأدية الامتحانات.

واستكمالا للحديث عن انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2024، أضاف «عبد الغني» في بيان، أن القطاع وفر ميزة جديدة للطلاب، لاستخراج رقم جلوسهم بالصورة عبر بوابة الأزهر، والذي يعتبر إثباتًا للشخصية، ويمكن استخدامه للدخول إلى مراكز الاختبار.

الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

والجديد بالذكر أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2024 من القسم العلمي 32319 طالبًا و27927 طالبة، بينما بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا و36977 طالبة، فيما يصل إجمالي عدد الطلاب والطالبات المسجلين لأداء الامتحانات إلى 156392، جرى توزيعهم على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.