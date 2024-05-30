 رئيس جامعة الأزهر يشارك في مؤتمر التحالف والشراكات بعين شمس

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نائبًا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر الذي تنظمه جامعة عين شمس تحت عنوان (التحالف والشراكات) والذي يقام في يومي الخميس والجمعة بمشاركة الجامعات المصرية ومؤسسات الدولة المختلفة برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وحرصه علي التعاون مع جميع مؤسسات التعليم المصرية؛ تحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

المجلس الأعلى للجامعات المصرية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأنبا أرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من قيادات التعليم العالي، وسفراء الدول المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية.