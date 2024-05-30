رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

 رئيس جامعة الأزهر يشارك في مؤتمر التحالف والشراكات بعين شمس

كتب:

محمد أيمن سالم
06:26 م | الخميس 30 مايو 2024
جانب من المشاركة

جانب من المشاركة

شارك الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نائبًا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر الذي تنظمه جامعة عين شمس تحت عنوان (التحالف والشراكات) والذي يقام في يومي الخميس والجمعة بمشاركة الجامعات المصرية ومؤسسات الدولة المختلفة برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاقًا من رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وحرصه علي التعاون مع جميع مؤسسات التعليم المصرية؛ تحقيقًا للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

المجلس الأعلى للجامعات المصرية

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات المصرية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأنبا أرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من قيادات التعليم العالي، وسفراء الدول المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية.

اقرأ المزيد:

موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2024 على بوابة الأزهر الشريف

نتيجة الشهادة الإعدادية على بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الفصل الدراسي الثاني

رابط نتيجة الامتحانات الأزهرية على ‎بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس ‎

طارق الشناوي يتحدث عن انتمائه لعائلة دينية: جدي كان شيخ الأزهر الشريف

كيفية التقديم على وظائف الأزهر الشريف.. اعرف الشروط المطلوبة

10 نصائح من الأزهر الشريف لأولياء الأمور لمواجهة ظاهرة الـ«دارك ويب»
بقلم محمد أيمن سالم