هل يجوز للمرأة الحائض ذبح الأضحية؟.. الأزهر والإفتاء يحددان الشروط

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل هل يجوز للمرأة الحائض ذبح الأضحية أم لا؟، إذ تقدم بعض النساء الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، ولكن قد لا تعلم منهن هل يجب عليهن ذبح الأضحية بنفسهن أم يمكن توكيل شخص آخر يقوم بهذا الأمر، وهو ما توضحه دار الإفتاء؛ تيسيرا على المسلمات الراغبات في معرفة أحكام وأمور دينهن.

هل يجوز للمرأة الحائض ذبح الأضحية؟

وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، بشأن الإجابة على تساؤل هل يجوز للمرأة الحائض ذبح الأضحية أم لا، إنه من ناحية الشرع فلا يوجد حرج في ذبح المرأة لأضحية العيد، إذ تعتبر هى والرجل سواء في شأن الذبح، مستشهدة بما روى عن سعد بن معاذ - رضى الله عنه- أن جارية لِكَعَبْ بَنْ مالك كانت تَرْعَى غَنَمًا له، فأصيبت شاة مِنْهَا، فأدْرَكَتْهَا وَذَبَحَتْهَا بِحَجَرْ، فَسَئَلَ النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ- فقال: «كلوها»، منبهةً أن قول الله -تعالى- {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ}، يشمل المسلم سواء كان ذكرًا أو أنثى.

شروط ذبح المرأة للأضحية

ولا توجد نصوص شرعية تستثني المرأة من ذبح الأضحية بنفسها، حيث أجاز جمهور العلماء أن تذبح الأضحية بنفسها طالما توفرت فيها الشروط الواجبة لمن للشخص الذي يذبح الأضحية، وهي أن تكون المرأة عاقلة، وبلغت سن التكليف الشرعي، وعلى علم بشروط ذبح الأضحية وأحكامها.

وأكدت دار الإفتاء، أنه حتى المرأة الحائض يجوز لها ذبح الأضحية والمساعدة في أعمال الذبح، إذ يمنع الحيض من 9 أشياء محددة، وهى: «قراءة القرآن، مس المصحف، وحمله، والصلاة، والطواف، والصيام، والعلاقة الزوجية، دخول المسجد، والمكث فيه أي الإقامة في المسجد»، بينما غير هذه الأشياء يجوز للحائض فعل الأمور الأخرى بما فيها ذبح الأضحية.

ومن جانبه، قال الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، إنه إن كانت المرأة لديها القدرة على الذبح وتحسن ذلك فلا مانع شرعا أن تذبح الأضحية، ويجوز لها ذلك، موضحًا أن المهم عند الذبح أن يكون من سيذبح عاقلا وبالغا وتتوافر فيه الشروط.

سنن وآداب الأضحية

وهناك عدد من الآداب والسنن الواجبة للأضحية، وهي أن يمسك المضحي شيئا من الشعر، سواء كان شعر الرأس، أم شعر اللحية والشارب، أو شعر الإبط والعانة، وعموم شعر الجسم، كما يُستحب له الامتناعُ عن قصِّ الأظافر سواء أظافر اليدين أم أظافر القدمين؛ حيث روي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» [أخرجه مسلم].

ومن بين آداب الأضحية، أن يظرها قبل النحر بأيام، حيث قال قهاء الحنفية أنه يجب ربطِها قبل يوم النحر إظهارًا لتلك الشعيرة العظيمة، فضلا عن التسمية عند الذبح، ويقول عند الذبح: بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ؛ فقد ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ: «كَانَ إذَا ذَبَحَ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» [أخرجه مسلمٌ]، وَإِنْ نَسِيَ فَلَا يَضُرُّهُ ذلك.

ويجب على صاحب الأضحية أن يذبح بنفسه إن استطاع أو ينيب شخص آخر، كما يستحب له أن يأكل من أضحيته، ولا يجوز له بيع أي جزأ من أضحيته حتى الشعر والأظافر.