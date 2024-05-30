عضو لجنة الفتوى بـ«الأزهر» يوضح حكم حج المرأة الحائض

مع اقتراب العد التنازلي لشهر ذو الحجة، هناك الكثير من الأسئلة التي يحرص الكثيرون على التأكد من إجاباتها، لا سيما إذا كانت من الأمور التي قد تسبب جدلًا حول صحة أداء فريضة الحج، ومن بين تلك التساؤلات «هل يجوز الحج للمرأة الحائض، أو ما حكم حج المرأة الحائض؟».

حكم حج المرأة الحائض

وردا على سؤال «ما حكم حج المرأة الحائض؟»، قال الشيخ عبد العزيز النجار، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: « في مسألة حج الحائض، فإنه يجوز للمرأة الحائض أن تقوم بأداء كل مناسك الحج فيما عدا الطواف، حيث اختلف العلماء حول إمكانية قيام المرأة الحائض بطواف الإفاضة».

هل يجوز حج المرأة الحائض

وأكد النجار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه يجب على المرأة الحائض في أثناء أداء مناسك الحج، أن تؤجل الطواف حتى تطهر؛ لأنّه لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض، موضحًا: «يمكن للمرأة القيام بكل مناسك الحج كالوقوف بعرفات ومنى ورمي الجمرات وغيرها».

مكة المكرمة

وأشار عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إلى أنّه إذا كانت هناك ضرورة مثل أن يحين موعد الطيران وسفر الفوج، وأن تجد صعوبات في التواجد بمكة المكرمة، فعليها أن تأخذ حذرها وأن تحتاط لنفسها ثم تطوف.