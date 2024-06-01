خلال ساعات.. «البحوث الإسلامية» تفتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد لدول العالم

أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد (المسابقة العامة/اللغات)، للعام الدراسي 2024/2025، على أن يجري قبول طلبات التقديم في الفترة من 1 يونيو 2024 حتى 20 يونيو 2024.

البحوث الإسلامية يفتح باب التقديم للإيفاد لدول العالم

وتأتي هذه المسابقة في إطار الإيفاد للدراسة في الخارج، وتستهدف المقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف.

فتح باب التقديم لمسابقة الإيفاد للعام 2024/2025

وأوضحت الأمانة أن المسابقة العامة للإيفاد تستهدف العاملين في مجال التعليم والدعوة والإرشاد الديني بالأزهر الشريف، من حملة المؤهلات العليا، في تخصصات متنوعة، بما في ذلك العلوم الشرعية والعربية والتاريخ والجغرافيا وغيرها، كما تتيح المسابقة فرصة للحاصلين على درجة الدكتوراه في عدد من التخصصات.

شروط التقديم

وأكدت أنه يُشترط على المتقدمين أن يكونوا معينين على درجة مالية بموازنة الأزهر الشريف، وأن يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات على الأقل في العمل بالأزهر الشريف في مجال التعليم أو الدعوة أو الإرشاد الديني، وأن يتجاوزوا كسر الشهر الأخير في حساب المدة.

وأشارت الأمانة إلى أنه يمكن للمتقدمين التقدم لمسابقة واحدة فقط من بين المسابقتين المذكورتين، وأنه يجب عليهم تقديم الوثائق المطلوبة وفقًا للشروط المحددة.

ويمكن للراغبين في التقديم زيارة الرابط التالي على بوابة الأزهر الإلكترونية للمزيد من التفاصيل وتقديم الطلبات: (اضغط هنا).

الأوراق المطلوبة للتقديم

يتعين على المتقدمين تقديم الوثائق المطلوبة، كجزء من عملية التقديم لمسابقة الإيفاد، والتي تشمل:

- طلب الترشيح (استمارة التقدم) المطبوع من البوابة الإلكترونية للعام الدراسي 2024/2025م، والذي يجب أن يتم طباعته ومراجعته واعتماده وتسليمه للمنطقة التابع لها.

- إقرار من المتقدم بمتابعة بوابة الأزهر الإلكترونية بشكل يومي لمعرفة مواعيد الاختبارات المقررة.

- ثلاثة صور شخصية حديثة (4×6) معتمدة مع استمارة التقدم.

- صورة واضحة من المؤهل الدراسي معتمدة.

- صور واضحة من المؤهلات الدراسية الأخرى معتمدة (الماجستير/ الدكتوراه).

- صورة واضحة معتمدة من شهادة الخدمة العسكرية.

- صورة واضحة معتمدة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة طبق الأصل من آخر تقريرين فنيين معتمدة من المنطقة.