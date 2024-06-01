شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 1-6-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة الكويتية في بنك مصر 154.24 جنيه للبيع، 153.32 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقاً لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية في آخر تحديث.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 154.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 153.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 154.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 153.32 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك القاهرة للبيع 154.21 جنيه، وللشراء 153.27 جنيه.

في حين سجل الدينار في بنك الإسكندرية اليوم السبت، 154.22 للبيع، وللشراء 148.74 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

أما سعر الدينار الكويتي أمام الدولار اليوم السبت فسجل: 3.27 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم السبت: 12.25 ريال.