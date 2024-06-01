انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية لطلاب العلمي بمادتي الفقه والحديث

انطلقت منذ قليل، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بينما تبدأ امتحانات القسم الأدبي، غدا بمادتي الفقه والإنشاء.

وبعث الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، رسالة لطلاب الأزهر قائلا: «ندعو الله تعالى لأبنائنا طلَّاب الأزهر وقرنائهم بأن يوفِّقهم الله لكلِّ خيرٍ: من نجاحٍ سعيدٍ، وفهمٍ سديدٍ، ووعيٍ رشيدٍ، وإدراكٍ عميقٍ بعيدٍ؛ واثقين أنَّ أبناءنا الطُّلَّاب قادرون على استكمال مسيرة العلماء والعظماء الَّذين دافعوا عن دينهم وهويَّتهم».

أكد وكيل الأزهر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، تابع استعدادات الامتحانات، وأوصى بالاهتمام بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم، فهم مستقبل الأمة بما يحملونه من رسالة الأزهر.