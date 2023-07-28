أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية في منطقة الأقصر

اعتمد فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بالمنطقة.

أوائل القسم العلمي

المركز الأول، آلاء عبدالهادي العبد على معهد فتيات الحرمين الخاص بمجموع 631 درجة بنسبة 97.8%.

المركز الثاني، أحمد مصطفى محمد أحمد معهد كوم البعيرات بمجموع 629 درجة بنسبة 96.77%.

المركز الثالث، أحمد سيد أحمد حسين، معهد كوم البعيرات، بمجموع 627 درجة بنسبة 96.46%.

المركز الثالث مكرر، ياسمين عبدالناصر أنور محمد، معهد فتيات الحرمين الخاص، بمجموع 627 درجة بنسبة 96.46%.

المركز الخامس، شريف خالد التهامي حسن، معهد الأقصر بمجموع 626 درجة بنسبة 94.77%.

أوائل القسم الأدبي

المركز الأول فايزة حسن طايع، معهد فتيات البعيرات، بمجموع 547 درجة بنسبة 86.38%.

المركز الثاني، أحمد طلعت محمد سيد، معهد الأقصر، بمجموع 518 درجة بنسبة 82.22%.

المركز الثالث، إسراء سعيد سيد جاد الرب، معهد فتيات العشي، بمجموع 511 درجة بنسبة 81.11%.

المركز الرابع، نورا صلاح مصطفى حسين، معهد فتيات طفنيس، بمجموع 503 درجة بنسبة 79.84%.

المركز الخامس، هبة سيد أحمد فريد راشد، معهد فتيات المدامود، بمجموع 498 درجة بنسبة 79.5%.

وأشار محمد بكري مدير إدارة الامتحانات، إلى أن النتيجة متاحة لجميع الطلاب عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.