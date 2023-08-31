انتظام العمل بمراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني بكفر الشيخ

أكَّد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، انتظام أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الثاني للعام الدراسي 2022 - 2023، بمركز التصحيح المواد العربية والشرعية والثقافية المقام بمعهد كفرالشيخ الثانوي بنين.

الالتزام بالتعليمات المُنظمة لأعمال التصحيح

وأوضح «شهاوي»، أنّه تفقد لجان التصحيح بمختلف المقرات، مطالبًا جميع المصححين ومقدري الدرجات بالالتزام بالتعليمات المُنظمة لأعمال التصحيح، من بينها قراءة السؤال جيدًا ونموذج الإجابة ومعرفة الدرجة المخصصة لكل جزئية من جزئيات السؤال قبل البدء في أعمال التصحيح.

مراجعة التصحيح أكثر من مرة

وأشار «شهاوي»، إلى أنّه شدّد على تحري الدقة في رصد الدرجات ومراجعة التصحيح أكثر من مرة حرصًا على مصلحة الطلاب، موجهاً مشرفي المواد، والمراجعين الفنيين، ومقدري الدرجات، ضرورة اعتبار مصلحة الطالب في المقام الأول.

جدير بالذكر أنّ عدد طلاب الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ الذين أدوا امتحانات الدور الثاني 2822 طالباً وطالبة، مقسمين إلي 1853 طالباً وطالبة بالقسم الأدبي، وعدد 969 طالباً وطالبة بالقسم العلمي.