«التنمية المحلية» تحذر من مخالفات البناء الجديدة: لا تصالح فيها

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن ارتكاب أي مخالفات بناء جديدة لا يمكن التصالح فيها، مشددا على أن تلك الحالات لا ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وعلى المواطنين الحذر من الوقوع في تلك الأخطاء، وأي مخالفات جديدة سيتم اتخاذ إجراء قانوني بشأنها وإزالتها في المهد.

وأضاف مساعد وزير التنمية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة صوتك مسموع تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن مخالفات البناء والتعديات على الأرض الزراعية، ويتم التنسيق مع الجهات المختصة والمحافظات للتصدي للمخالفة على الفور، وغرفة عمليات الوزارة تتابع مع المحافظات إنفاذ القانون ومنع أي تعديات أو تجاوزات وتطبيق القانون على المخالفين.

تطبيق قانون التصالح

وأشار إلى أن قانون التصالح الجديد يقدم تسهيلات متنوعة للمواطنين من أجل تقنين الوضع، والوزارة تتابع تطبيق قانون التصالح الجديد، حيث يتم تلقي الطلبات وملء شهادة البيانات كأول إجراء من المواطنين في التصالح على مخالفة البناء.