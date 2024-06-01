«التنمية المحلية» تعلن شروط الالتحاق بالدورات التدريبية للعاملين

أكدت وزارة التنمية المحلية، أنّ باب التدريب داخل مركز سقارة مفتوحا أمام جميع العاملين والقيادات بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى وجود عدة شروط لا بد من انطباقها على من يترشح من المتدربين للالتحاق بالدورات التدريبية.

اختبار تحديد المستوى

- لا بد من اجتياز اختبار تحديد المستوى داخل مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية.

- أنّ لا يكون المرشح من أصحاب الأمراض التي لا تتناسب مع الالتزام بساعات التدريب.

- حسن السلوك الوظيفي وعدم وجود جزاءات في آخر 3 سنوات.

- أنّ لا يكون قد شارك في نفس الدورة آخر 3 أعوام.

العمالة غير المنتظمة لا تستفيد من الدورات

- أنّ يكون من الفئة أو الوظيفة المستهدفة بالدورة.

- أنّ لا يكون المرشح للدورة التدريبية من العمالة باليومية أو غير المنتظمة أو المؤقتة.

- لا يتم ترشيح نفس الشخص لأكثر من دورة أو اختبار تحديد مستوى في نفس الخطة التدريبية بالعام الواحد.

- يتم موافاة مركز سقارة بأسماء المرشحين لحضور أي دورة تدريبية قبل بدءها بأسبوعين على الأقل.