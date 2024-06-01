سجلت أسعار عملات دول بريكس مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1-6-2024، حالة من الاستقرار، وفقًا لآخر تحديث في البنوك عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1-6-2024.

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- سجّل سعر صرف الريال السعودي مُقابل الجنيه في البنك المركزي 13.68 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.

- بلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع في البنك المركزي.

- سجّل سعر الجنيه نحو 0.52 روبل روسي.

سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري

- بلغ سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري نحو 0.57 جنيه.

- وصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 9.30 جنيه خلال تعاملات اليوم.

سعر الراند الجنوب إفريقي

- بلغ سعر الراند الجنوب إفريقي 0.043 جنيه.

- سجل سعر البيزو الأرجنتيني 0.051 جنيه.