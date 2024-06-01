مواعيد عمل مبادرة العناية بصحة الأم والجنين.. اعرفي الأوراق المطلوبة

كشفت وزارة الصحة والسكان، طريقة التقديم لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين المعنية بالكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين التي قد تؤثر على سلامة الجنين، بالتالي التقليل من عدد الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض.

مواعيد عمل مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية، أنه على راغبي التقديم للاستفادة من هذه المبادرة، التوجه الى أقرب مركز أو وحدة صحية، ومواعيد عمل المبادرة يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً، وستتابع حالة الأم والرضيع لمدة 42 يوما بعد الولادة.

الأوراق المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي.

- جواز السفر لغير المصريين.

- خدمات المبادرة تقدمها جميع المراكز الطبية.

- هناك 90 مركزا لفحص فيروسي «بي» ونقص المناعة البشرية.

تحاليل يجب على الأم إجراءها أثناء فترة الحمل

كشفت وزارة الصحة، 4 تحاليل مهمة مجانية ضمن المبادرة، يجب أنّ تجريها السيدات خلال فترة الحمل:

1- تحليل نقص المناعه البشري.

2- تحليل فيروس الالتهاب الكبدي.

3- تحليل السكر والضغط.

4- تحليل بكتريا الزهري.