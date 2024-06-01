الصحة العالمية تكشف لـ«الوطن» عن أكثر الأمراض المسببة للوفاة

أكّدت الدكتورة مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أنّ فيروس كورونا «كوفيد 19» كان من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة والمرض حتى عام 2022.

«كورونا» من بين الأسباب الخمسة الأولى للوفيات في العالم

وأضافت «هاريس» في حوارها مع «الوطن»، أن ما يقرب من 13 مليون شخص توفوا بسبب فيروس كورونا خلال تلك الفترة، ويختلف ذلك وفقًا للجزء الذي يعيش فيه الناس من العالم، ولكن في معظم الأنحاء، كان «كورونا» من بين الأسباب الخمسة الأولى للوفيات، كما أصبح السبب الرئيسي للوفاة في أمريكا الشمالية والجنوبية في كلا العامين.

أكثر الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة

وأوضحت متحدثة «الصحة العالمية»، أن الأمراض غير المعدية مثل القلب والسكتة الدماغية والسرطانات والانسداد الرئوي المزمن وألزهايمر، وأنواع الخرف والسكري، كانت أكثر الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة قبل وباء كورونا، وكانت مسؤولة عن 74% من جميع الوفيات، فحتى عام 2019 كانت الأمراض غير السارية مسؤولة عن معظم حالات الوفاة.