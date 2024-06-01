منظمة الصحة العالمية لـ«الوطن»: الأطقم الطبية في غزة تستحق التكريم كل يوم

قالت مارجريت هاريس، المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إنّ جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، سواء الأطباء أو الممرضون أو المتطوعون، وسائقو سيارات الإسعاف والعاملون في المختبرات، والمعالجون والطلاب الذين يعملون بلا كلل؛ لإنقاذ الأرواح واستعادة العافية والصحة لشعب غزة، يجب أن يكونوا في أذهاننا وأن يتم تكريمهم يوميًا.

الأطباء والعاملون في الرعاية الطبية بغزة هم الأبطال الحقيقيون

وأضافت «هاريس» لـ«الوطن»، أنّ الأطباء والعاملون في الرعاية الطبية والصحية في غزة، يعملون في ظل ظروف مستحيلة مع نقص الإمدادات باستمرار، وغالبًا ما يضطرون إلى الفرار من عياداتهم، تاركين جميع معداتهم خلفهم ويحاولون العمل مرة أخرى في مكان آخر، وهؤلاء هم الأبطال الحقيقيون ويجب علي العالم تكريمهم الآن وليس لاحقًا؛ لدعمهم وحمايتهم، وليس الوقوف مكتوفي الأيدي، بينما تتعرض حياتهم للخطر وتنتهي يوميًا.

انتشار الأمراض في غزة بسبب الحرب

وأوضحت أن غزة شهدت ارتفاعًا حادًا في الأمراض المعدية بسبب الاكتظاظ وتعطل خدمات المياه والصرف الصحي، فمنذ منتصف أكتوبر 2023، تم الإبلاغ عن 814000 حالة إصابة بالتهابات الجهاز التنفسي العلوي في ملاجئ النازحين، و451800 حالة إسهال، و92300 حالة قمل وجرب، و56000 حالة طفح جلدي، و8200 حالة جدري الماء، و780 حالة الإسهال الدموي، إضافة إلي 70 ألف حالة يرقان، ويُفترض أنها التهاب الكبد الوبائي «أ» وجرى اكتشافها بعد العينات الإيجابية.