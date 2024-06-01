«زراعة المنوفية»: توريد 107 آلاف طن قمح إلى الصوامع والشون

أكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، ارتفاع عملية توريد القمح خلال الأيام الماضية إلى نحو 107 آلاف و500 طن من القمح، استقبلتها 13 صومعة موزعة على المدن والقرى في جميع المراكز على مستوى المحافظة.

الإنتاجية العالية والمساحة المزروعة

وأكد «التركاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، جودة وكفاءة إنتاج القمح هذا العام نتيجة الاهتمام به من قبل الحكومة والمناخ المعتدل الذي ساعد على زيادة الإنتاجية، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية 99 ألفا و967 فدانا موزعة على المدن والقرى، باعتبار أن محافظة المنوفية أحد أكثر المحافظات إنتاجا للذهب الأصفر.

توافد السيارات على الصوامع

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الصوامع والشون والهناجر تستقبل السيارات المحملة بمحصول القمح على مدار اليوم، لافتا إلى أن هناك نوعين من المستورد المحلي، ويتم سحبه وخلطه أول بأول لكي يكون يتم تفريغ الصوامع، مؤكدا أن هناك توقعات بزيادة توريد الذهب الأصفر خلال الأيام المقبلة نظرا لوجود أراضي زراعية لم يتم حصادها حتى الآن بنطاق المحافظة.