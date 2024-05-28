«زراعة المنوفية»: الصوامع استقبلت 101 ألف طن قمح حتى الآن

قال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، إنّ صوامع وشون وهناجر المحافظة وعددها 13، استقبلت 101 ألف طن من محصول القمح خلال الأسابيع الماضية، ومن المقرر ارتفاع عملية توريد القمح بانتهاء موسم التوريد.

ارتفاع معدل الإنتاجية

وأكد التركاوي لـ«الوطن»، ارتفاع الإنتاجية هذا العام في جميع مدن وقرى المنوفية بسبب التربة الخصبة والمناخ المعتدل الذي ساعد في عدم وجود آفات زراعية، مشيرا إلى أنّ الحكومة أدخلت السرور على وجوه المزارعين بعد ارتفاع سعر الأردب إلى 2000 جنيه.

وأعرب آدم دويدار أحد المزارعين، عن سعادة الجميع خلال جني وحصاد محصول القمح هذا الموسم بسبب ارتفاع الإنتاجية وزيادة سعر الأردب، موضحا أنّ زراعة القمح تستغرق 6 أشهر ويتراوح إنتاج الفدان من الذهب الأصفر بين 21 حتى 24 إردبا، وتنتشر زراعة القمح في المحافظة لاعتماد المزارعين عليها منذ قديم الأزل.