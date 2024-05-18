«زراعة المنوفية»: ارتفاع إجمالي حصاد محصول القمح إلى 92 ألف طن

قال المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إنّ حصاد محصول القمح في صوامع وشون المراكز ارتفع إلى 92 ألفًا و800 طن خلال الأسابيع الماضية، موضحًا أنه يتابع عملية الحصاد من داخل الأراضي الزراعية والتوريد في الصوامع بالتعاون مع مديرية التموين.

ارتفاع الإنتاجية هذا العام

وأكد وكيل وزارة الزراعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الإنتاجية هذا العام مرتفعة للغاية، مشيرًا إلى أنه هناك عدة عوامل جعلت الإنتاجية جيدة، أولها التربة الخصبة بجميع أراضي المحافظة باعتبارها تقع بين فرعي نهر النيل رشيد ودمياط، والثاني هو المناخ المعتدل طوال موسم الزراعة فضلا عن عدم وجود آفات تضر المحصول.

إنتاج الفدان من القمح

وقال عبدالكريم كامل أحد المزارعين، إنّ محصول القمح هذا الموسم، أدخل البهجة والفرحة على قلوب المزارعين بسبب الإنتاجية العالية، إذ بلغ إنتاج الفدان من الذهب الأصفر 22 أردبًا، كما أنّ سعر التوريد الذي حددته الحكومة المصرية أسعد المزارعين.