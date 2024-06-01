كيف رد نتنياهو على مقترح بايدن بوقف إطلاق النار في غزة؟

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاقتراح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأصر على أن الجيش الإسرائيلي سيواصل القتال حتى يقضي على قدرة الجماعة الفلسطينية التي تحكم غزة.

الحرب لن تنتهي حتى تتحقق جميع أهدافها

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن مكتب نتنياهو إنه فوض فريقه المفاوض بتقديم الاتفاق، مع إصراره على أن الحرب لن تنتهي حتى تتحقق جميع أهدافها، بما في ذلك عودة جميع الرهائن، والقضاء على قدرات حماس العسكرية والحكومية.

وتبدأ الخطة التي أعلنها بايدن بوقف كامل لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع وانسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، وإعادة إعمار المنطقة، وقال الرئيس الأمريكي: «لقد حان الوقت لكي تنتهي هذه الحرب وأن يبدأ اليوم التالي».

حماس لديها وجهة نظر إيجابية تجاه وقف إطلاق النار

يأتي ذلك بعد أن أعلنت حركة حماس أن لديها وجهة نظر إيجابية تجاه اقتراح وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي من أجل هدنة دائمة في غزة.