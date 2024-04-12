إقالة أكبر قائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي تورط باستهداف عمال الإغاثة

كشف تقرير بريطاني جديد يتعلق بمأساة واقعة استهداف إسرائيل لفريق الإغاثة الدولي، عن إقالة أكبر قائد في جيش الاحتلال، بسبب دوره في استهداف عمال الإغاثة، وذلك حسبما أوردت صحيفة «التلجراف».

أكبر قائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي يُدعى نوتشي ماندل، وهو رئيس أركان لواء مشاة ناحال، ورتبته عقيد، وكان أحد الضابطين الذين تم الإعلان عن فصلهم الأسبوع الماضي، بعد أحداث «وولد سنترال كيتشن».

فصل ضابطين وتوبيخ 3 آخرين

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن فصل ضابطين ووبخ 3 آخرين، لدورهم في هجمات بطائرات بدون طيار في غزة أسفرت عن وفاة 7 من عمال الإغاثة في مهمة توصيل الغذاء: «الضباط أساؤوا التعامل مع المعلومات الهامة وانتهكوا تعليمات الجيش».

كما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب سلسلة من الأخطاء الفادحة، التي أدت بدورها إلى شن تلك الغارة، وزعم قائلًا «إنها تحدث عادة في الحروب» بحسب وكالة «فرانس برس».

اعتراف محرج من دولة الاحتلال الإسرائيلي

وتمثل نتائج التحقيق الذي أجراه جنرال متقاعد في عمليات الاستهداف لعمال الإغاثة، اعترافًا محرجًا من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تواجه اتهامات متزايدة من حلفائها الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، بعدم القيام بما يكفي لحماية المدنيين في غزة من عدوانها المستمر، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.