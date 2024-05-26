النائب عمرو هندي: مصر تلعب دورا أساسيا لنشر السلام في المنطقة

قال عمرو هندي عضو مجلس النواب إنَّ الدولة المصرية تقدم دعمًا غير مسبوق للقضية الفلسطينية، وتقف قيادة وشعبًا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، سواء عبر المساعدات الإنسانية أو البرامج التنموية التي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولم ولن تنجح أي محاولات من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي في النيل من دعم مصر للقضية الفلسطينية التي تعتبرها قضيتها الأولى.

وأضاف «هندي» أنَّ الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد وفرت ولا تزال دعما سياسيا ودبلوماسيا في المحافل الدولية لدعم حلول سلمية وعادلة للقضية الفلسطينية، وهو ما يعني أنَّ مصر لها دو ريادي في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وتسعى الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز التفاهم والتضامن الإقليمي لدعم القضية الفلسطينية والتحذير من استمرار الصراع.

وتابع: «الجهود الثابتة لمصر تعكس إيمانها بأن السلام والاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعادلة، على أساس حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وأن وقف الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق أمر ضروري للحفاظ على الأمن والسلم والسلام في المنطقة بالكامل، وحق الشعب الفلسطيني أن يقرر مصيره».