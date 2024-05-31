كرم جبر: القضية الفلسطينية كانت محور اهتمام منتدى الإعلام العربي بالبحرين

أكّد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ القضية الفلسطينية وغزة كانت محور اهتمام منتدى الإعلام العربي بالبحرين، مضيفًا أنّ هناك توافق يصل إلى التطابق بين الموقفين المصري والصيني، بشأن أزمة غزة، كما أن الصين قادمة بقوة لقيادة العالم مستقبلا.

العدالة القانونية بين كل المصريين

وأضاف كرم جبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج «مانشيت»، المذاع عبر قناة «cbc» مساء اليوم الجمعة، أنّ العدالة القانونية بين كل المصريين أكبر نجاح حققته الدولة على مدار السنوات الماضية.

وتابع «جبر» أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استردت مكانتها الخارجية والدولية، مشيرًا إلى أنه إذا جرى العمل على توصيل الدعم لمستحقيه، سيخرج عدد كبير من المواطنين من خط الفقر.