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«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

كتب:

نرمين عفيفي
11:26 ص | السبت 01 يونيو 2024
الجليل الأعلى

الجليل الأعلى

دوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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بقلم نرمين عفيفي