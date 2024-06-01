«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى كتب: نرمين عفيفي 11:26 ص | السبت 01 يونيو 2024 الجليل الأعلى دوت صافرات الإنذار في الجليل الأعلى، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كتسرين جنوب الجولان السوري المحتل إعلام فلسطيني: صفارات الإنذار تدوي شمال الأراضي المحتلة.. وتفجير آلية إسرائيلية «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في إيلات خشية تسلل طائرة مسيرة صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة صفارات الإنذار الجليل الأعلى بقلم نرمين عفيفي