أحداث ساخنة داخل البيت الأبيض تزامنًا مع حرب غزة.. وفاة ومحاكمة واستقالة

شهد البيت الأبيض عددا من الأحداث الساخنة خلال الأيام الماضية، التي تواكب ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، بدعم ومساندة من الإدارة الأمريكية.

أبرز ما شهده البيت الأبيض خلال الفترة الحالية نرصده لكم كما يلي:

وفاة إحدى سيدات البيت الأبيض

توفيت اليوم ماريان شيلدز روبنسون، والدة السيدة الأولى سابقًا ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن عمر يناهز 86 عامًا.

وكانت روبنسون قد عاشت لفترتين رئاسيتين داخل البيت الأبيض من عام 2009 لعام 2017 للمساعدة في رعاية حفيدتيها ماليا وساشا، وكانت تبلغ وقتها أوائل السبعينيات من عمرها، وكانت الحفيدتان ماليا وساشا تبلغان من العمر 10 و7 سنوات فقط.

استقالة المتحدثة العربية باسم البيت الأبيض

شهدت الإدارة الأمريكية استقالات بالجملة لعدد من المسئولين البارزين، منهم موظفين بارزين بالبيت الأبيض كان أشهرهم على الإطلاق هالة غريط المتحدثة العربية باسم البيت الأبيض، التي قدمت استقالتها بسبب دعم الولايات المتحدة لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وبسبب منحة المساعدات الأخيرة التي وافقت عليها واشنطن لصالح إسرائيل.

محاكمة دونالد ترامب

يخضع الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات القادمة دونالد ترامب للمحاكمة في جميع التهم الـ34 المتعلقة بتزوير سجلات الأعمال في قضية الأموال السرية، المعروفة إعلاميًا بقضية «أموال الصمت» وأدانته هيئة محلفين في مانهاتن.

وأدين ترامب بتزوير سجلات الأعمال من الدرجة الأولى، وهي جنايات من الفئة الأقل خطورة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات، ومن غير المرجح أن يحكم على ترامب بالسجن، ويمكن أن تكون العقوبة غرامة أو مراقبة أو خدمة المجتمع أو مزيج منها، مثل جمع القمامة في مترو الأنفاق.