معلومات عن متحدثة البيت الأبيض المُستقيلة بسبب الحرب على غزة.. لها أصول مغربية

أعلنت المتحدثة العربية باسم البيت الأبيض هالة غريط استقالتها بسبب دعم الولايات المتحدة لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وبسبب منحة المساعدات الأخيرة التي وافقت عليها واشنطن لصالح إسرائيل، وأكدت أن استقالتها بسبب معارضتها لسياسة الولايات المتحدة في غزة، وكتبت في رسالة نشرتها على موقع لينكد إن: «الدبلوماسية وليس الأسلحة، يجب أن تكون هناك قوة للسلام والوحدة».

هالة غريط استقالت بسبب الحرب على غزة

وشغلت هالة غريط منصب المتحدثة الرسمية باللغة العربية في وزارة الخارجية ونائب مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي، وانضمت إلى وزارة الخارجية في عام 2006 كموظفة سياسية، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

وشملت جولات هالة غريط اليمن وهونج كونج وقطر ومؤخرا جنوب أفريقيا حيث شغلت منصب رئيس القسم السياسي والاقتصادي في القنصلية الأمريكية في دوربان.

هالة غريط من أصول مغربية

وهالة غريط من أصول مغربية وهي حاصلة على درجة الماجستير من كلية والش للخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون، مع التركيز على الدراسات العربية، ودرجة البكالوريوس في العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط من كلية إليوت بجامعة جورج واشنطن، ووصفها موقع الخارجية الأمريكية بأنها شغوفة بالدبلوماسية وكسر الحواجز من خلال التواصل والتفاهم المتبادل.

ووقع الرئيس الامريكي جو بايدن على حزمة مساعدات لدولة الاحتلال تصل لـ26 مليار دولار بعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ عليها، من أجل دعم دولة الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.