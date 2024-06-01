تكريم 11 سينمائيا في الدورة 50 لمهرجان جمعية الفيلم

كشفت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، الذي يقام تحت شعار «تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين»، عن أسماء المكرمين من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية، وهم رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والسيناريست عاطف بشاي، والكاتب والناقد سمير غريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي، احتفالا بمرور 50 عاما على انطلاق المهرجان، وذلك خلال حفل الختام يوم 12 يونيو الجاري.

تكريم أسماء الراحلين في المهرجان

ويعيد المهرجان تكريماته تحت عنوان «من رحلوا عن عالمنا»، والذي بدأ تقليديا سنويا للمهرجان منذ الدورة 45 عام 2019، لكنه توقف العام الماضي، ويكرم المهرجان هذا العام من الراحلين المخرج هنري بركات والفنان سيد بدير والمؤرخ السينمائي حسن إمام عمر والفنانة هند رستم.

نجل السيد بدير: سعداء بتكريم والدي بعد 38 عاما من وفاته

ويعد تكريم مهرجان جمعية الفيلم للفنان سيد بدير هو التكريم الأول له بعد وفاته، وكان الفنان الراحل قد شارك خلال حياته في 1200 عمل فني بين السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، حيث عمل مخرجا ومؤلفا وسيناريست وكاتب حوار فكاهي وممثل ومكتشف لعدد كبير من الأسماء البارزة في مجال الكوميديا، وحصل أثناء حياته على وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى 3 مرات من الرئيس عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس مبارك.

وأكد سامي السيد بدير نجل الفنان سيد بدير، سعادة أسرته بأن سيرته لا تزال حية من خلال صناع السينما وجمهوره بعد مرور ما يقرب من 38 عاما على وفاته.

وأضاف: «كان والدي دائما يقول إن تقدير وتكريم الفنان يشعره بأنه حقق ما يحلم به ووصل لبر الأمان والعالم كله يقدره؛ وقد حصل سيد بدير على العديد من الأوسمة رفيعة المستوى والجوائز التقديرية، وكان وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى وجائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة آخر الجوائز التي حصل عليها عام وفاته، فشكرا جمعية الفيلم على تكريم اسم والدنا في هذه الدورة المتميزة في تاريخ المهرجان».

ابنة هند رستم: تكريم والدتي يجعلني أشعر أن الجميع يذكرها

وقالت بسنت رضا ابنة الفنانة هند رستم: «يسعدني أن تتلقى والدتي تكريما من مهرجان جمعية الفيلم، والحقيقة أنه منذ وفاة والدتي هند رستم منذ 13 عاما، وهي تتلقى تكريمات مختلفة في مصر ولبنان وفرنسا وأمستردام والأردن، وهو ما يجعلني أشعر أن الجميع يذكرها، وأحرص على التواجد في كل التكريمات التي تتلقاها والدتي».

وحول تكريم المؤرخ السينمائي حسن إمام عمر، قال الإذاعي إمام عمر إنه سعيد بقرار جمعية الفيلم تكريم حسن إمام عمر في الاحتفال باليوبيل الذهبي لمهرجانها؛ فقد وهب الراحل حياته للكتابة الفنية حتى أنه لقب بـ«جبرتي الفن»؛ فقد كان صحفيا نشيطا وكرس حياته للكتابة عن الفن والتأريخ له، خاصة مع ارتباطه وعلاقاته الجيدة بالفنانين، مشيرا إلى أنه كان يعتبر حسن إمام عمر مثل والده وله دور كبير في عمله في المجال الإعلامي.