نجوم الفن يغيبون عن استلام جوائزهم من مهرجان جمعية الفيلم

يقام حاليا حفل ختام مهرجان جميعة الفيلم في دورته الـ49، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من صناع الفن.

غياب الفنانين عن حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

وفي مشهد مفاجئ، غاب نجوم الفن عن استلام جوائزهم من مهرجان جميعة الفيلم، وهم كريم عبدالعزيز، ورزان جمال، وماجد الكداوني، وكريم محمود عبد العزيز، فيما حضر المخرج مروان حامد.

وكانت لجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم السنوي في دورته 49 للسينما المصرية، برئاسة السيناريست والمخرج إبراهيم الموجي، وعضوية كلا من الدكتورة أمل الجمل، المخرج عادل الأعصر، وهشام سليمان، الناقدة الفنية ماجدة موريس، المخرج محمد ياسين، والدكتور وليد سيف أعلنت جوائز الدورة الـ49، التي تنافس عليها 5 أفلام عرضت في دور العرض المصرية لعام 2022، وهي الجريمة للمخرج شريف عرفة، ومن أجل زيكو للمخرج بيتر ميمي، وليلة قمر14 للمخرج هادي الباجوري، والعنكبوت للمخرج أحمد نادر جلال، وكيرة والجن للمخرج مروان حامد.

جوائز الدورة الـ49 من مهرجان جمعية الفيلم

وجرى إعلان الجوائز على النحو التالي:

حصل المصور شريف مختار على جائزة «أحسن تصميم أفيش» عن فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل».

وفاز المونتيرأحمد حافظ بجائزة «أحسن مونتاج» عن فيلم «ليلة قمر 14».

كما حصل الممثل خالد أنور على جائزة «أحسن ممثل دور ثاني» عن نفس الفيلم.

وفاز كريم محمود عبدالعزيز بجائزة «التمثيل دور أول رجال» عن فيلم من أجل زيكو، بينما منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة للفنان ماجد الكدواني عن دوره في فيلم «الجريمة».