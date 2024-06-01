محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري مشاة بلبيس

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال النظافة الصباحية ورفع تراكمات القمامة في مدينة بلبيس، بالإضافة لرفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، كما تابع أعمال إنشاء كوبري مشاة بلبيس بتكلفة 20 مليون جنيه.

قطع الأراضي الفضاء ببلبيس

وبدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد منطقة حي الشيخ عمر لمتابعة تنفيذ توجيهاته الصادرة للدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، بقيام أصحاب قطع الأرض الفضاء داخل وخارج الحيز العمراني بإقامة أسوار حولها حفاظا عليها حتى لا تتحول لمقالب عشوائية تنبعث منها روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين ، وكذلك الانتهاء من حصر الشوارع الجانبية والضيقة بالمنطقة وإعداد المقايسات اللازمة للبدء فورا في أعمال الرصف والتطوير باستخدام بلاط الإنترلوك تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

إنشاء كوبري مشاة أعلى طريق عبد المنعم رياض

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أعمال إنشاء كوبري مشاه أعلى طريق عبد المنعم رياض ليربط بين منطقة الشيخ عمر وموقف العايد بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث من المقرر أن يضم سلما كهربائيا ومصعد يستخدم لكبار السن وذوي الهمم وسلم خرساني، وذلك للحد من حوادث السير نتيجة التخطي غير الآمن.

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بلبيس بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال إنشاء الكوبري وإلزامها بتطبيق المواصفات القياسية والجدول الزمني المحدد للانتهاء منه ودخوله الخدمة الفعلية لخدمه أبناء المدينة.