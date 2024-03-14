غلق كلي لمحور كورنيش الملك الصالح لتنفيذ كوبري مشاة.. اعرف الطرق البديلة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع امتداد محور الحضارة حتى كورنيش النيل ومنها تنفيذ كوبري مشاة «إبراهيم الرفاعي».

غلق كلي لمحور الكورنيش

وأوضحت الإدارة أنه يستلزم الغلق الكلى لمحور الكورنيش للقادم من الملك الصالح اتجاه مناطق المعادي، اعتباراً من الساعة 3 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً يوم الخميس 14/3/2024، مع تحويل حركة المرور للدوران والعودة يميناً مطلع كوبري العاشر بمطلع كوبري الحضارة تجاه الطريق الدائري.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.