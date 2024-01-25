محافظ الجيزة يتفقد موقع إنشاء كوبري مشاة في بولاق الدكرور

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الموقع المقترح لإنشاء كوبري المشاة البديل، وذلك في المنطقة المحصورة بين شارعي السودان و ترعة الزمر بحي بولاق الدكرور، للوقوف على المسارات المتعارضه مع مسار الكوبري الجديد، لتسهيل حركة تنقل المواطنين بذلك القطاع المهم.

خدمة أهالي حي بولاق الدكرور

وأكد المحافظ أن الأعمال تأتي في إطار التعاون المثمر مع وزارة النقل وهيئة مترو الانفاق وما تشهده المحافظة من نهضة كبيرة في شبكة الطرق والمحاور المرورية، مشيرا إلى أن كوبري المشاة سيخدم قطاع كبير من أهالي حي بولاق الدكرور.

تحقيق أقصى استفادة للمواطنين

وحرص المحافظ ومرافقيه على تفقد مسارات ومواقع المطالع والمنازل للكوبري، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين منه وتغطية كل القطاعات التي يخدمها.

تحديد النقاط المتعارضة مع مسار الكوبرى

وجه المحافظ حي بولاق الدكرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتحديد النقاط المتعارضة مع مسار الكوبري للتعامل معها، لسرعة البدء في تنفيذه لتحقيق المنفعة للمواطنين لما له من أهمية كبيرة.

وتفقد المحافظ نسب التنفيذ في المرحلة الثالثة لأعمال رصف وتطوير وتوسعه ورفع كفاءة طريق المريوطية، وذلك بدءا من شارع الملك فيصل وحتي كوبري الصحابة مروراً بمناطق الشيشيني والمنشية في اطار خطة المحافظة لتحسين الهوية البصرية للطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير.

المتابعة الدورية لنسب التنفيذ

وشدد محافظ الجيزةعلى الشركة المنفذة بسرعه الانتهاء من الاعمال المدرجة، وأن يكون التنفيذ علي أكمل وجه ووفقا للمواصفات المحددة، مؤكدا المتابعة الدورية لنسب التنفيذ نظرا لما يعكسه المشروع من أهمية كبيرة.