إنشاء 20 كوبري مشاة بتكلفة 35 مليون جنيه في الإسماعيلية

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إنّ المحافظة بالتعاون مع مديرية الطرق والنقل تعمل على إحلال الصالات والمعديات اليدوية على الترع بكباري المشاة للحفاظ على حياة المواطنين.

إنشاء 20 كوبري مشاة

وأضاف أنّ أعمال الإحلال والتجديد تأتي امتدادًا للأعمال التي بدأت بها الإسماعيلية في خطة العام الماضي، بإنشاء 6 كباري، اثنان منها على ترعة بورسعيد بنطاق مركز القنطرة غرب، وأربعة أخرى على ترعة السويس بنطاق مركزي الإسماعيلية وفايد، ليصل إجمالي عدد الكباري بالخطتين الاستثماريتين لعامي 2023 و2024 إلى 20 كوبري مشاة وإحلال للصالات اليدوية، بإجمالي تكلفة تبلغ 35 مليون جنيه.

ووجه محافظ الإسماعيلية بسرعة الانتهاء من أعمال الكباري في المخططات الزمنية لكل المشروعات، بالتزامن مع استمرار خطة رصف الطرق داخل الأحياء وفي المراكز والقرى.

رصف 12 شارعا بمنطقة 24 أكتوبر

وقال إنّ مديرية الطرق والنقل في الإسماعيلية، عملت على فرد الطبقة الأسفلتية بمنطقة 24 أكتوبر، بحي ثالث مدينة الإسماعيلية التي تشمل 12 شارعًا.

وبلغت أطوال الشوارع نحو 8 كيلومترات، إذ تجري المديرية أعمال إعادة الرصف للشوارع بالكامل وإعادة الشيء لأصله لبعض الشوارع الأخرى، بعد الانتهاء من أعمال إحلال شبكة مياه الشرب، التي نفذتها هيئة قناة السويس باستبدال الشبكة القديمة بأخرى حديثة بتكلفة 22 مليون جنيه.