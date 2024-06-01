ضبط سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في الإسكندرية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام سيدة بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية، واتخاذها من الكيان مقراً لممارسة نشاطها في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها، وبحوزتها (شهادات بأسماء أشخاص مختلفين «مزورة» – عدد من الشهادات خالية البيانات - عدد من الكارنيهات الدراسية - مطبوعات ورقية خاصة بالكيان المشار إليه – كتب مجهولة المصدر - دفاتر إيصالات استلام نقدية - أجهزة ومعدات يجري استخدامها في النشاط المُشار إليه - جهاز حاسب آلي بمشتملاته وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي).. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.