هل يجوز التصدق بثمن الأضحية؟.. «الإفتاء» تجيب

الأضحية شعيرة مهمة من شعائر الإسلام، ووسيلة للتقرب إلى الله ودليل على الإخلاص في العبادة لله وحده، والامتثال لأوامره وتجنب نواهيه، وسنة مؤكدة في مذاهب أهل السنة والجماعة لذلك يسأل البعض: هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلًا من الذبح؟

هل يجوز التصدق بثمن الأضحية؟

وأوضحت دار الافتاء، ردا على السؤال الذي ورد إليها مفاده: «هل يجوز التصدق بثمن الأضحية إذا كان هناك ما يحول عن الذبح؟»، قائلة: «إن ذبح الأضحيات من الأفعال المشروعة في أيام النحر، ويستحب التصدق منها على الفقراء عند مالك و الحنفية بشرط ألا يكون للمضحِّي عيال يحتاج للتوسعة عليهم، وعند الشافعية يجب إطعام الفقراء والمساكين منها، وقدَّره بعضهم بثلثي الذبيحة، والأفضل عند الشافعية إعطاء الأضحية كلها للفقراء والمساكين، لأنها من باب التوسعة والبر والتيسير على الفقراء بإعطائهم اللحوم في هذا العيد، إلا أنه ينبغي الآن؛ تحقيقًا لموازنة العرض والطلب، وعملًا على خفض الأسعار، أن لا يُكثر الأغنياء من عدد الذبائح، وأن يقتصروا على القدر المطلوب شرعًا، ويطعموه أو يطعموا أكثره الفقراء والمساكين من باب البر والإحسان إليهم».

التصدق بثمن الأضحية

وتابعت الافتاء عبر موقعها الرسمي في إجابتها على سؤال: «هل يجوز التصدق بثمن الأضحية؟»، أنّ التصدق بالثمن نقدًا على الفقراء هو مذهب الحنفية، وظاهر مذهب الشافعية أنه لا يجزئ عن الأضحية؛ لأن المقصود من شرعها التعبد والتقرب لله بإراقة الدماء وإطعام الفقراء باللحم الذي حُرِمو منه أكثر أيام العام، والرأي الراجح عند مالك وهو المروي عن أحمد وجماعة من العلماء حول مسألة هل يجوز التصدق بثمن الأضحية أن التضحية أفضل من التصدق بالثمن، وهناك رواية ضعيفة عن مالك أن التصدق بالثمن أفضل، كما في (شرح الموطأ) وغيره من كتب المذهب.

رأي جمهور العلماء في مسألة التصدق بثمن الأضحية

وحول رأي جمهور العلماء في مسألة التصدق بثمن الأضحية ، أوضحت الإفتاء: لم يرد عن أحد من الأئمة جواز ذلك، والذي أراه الأخذ بقول الجمهور؛ لقوة دليله وضعف الرواية المذكورة عن مالك، ولأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحي سيؤدي حتمًا مع مرور الأيام إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية، والإخلال بالتعبد بها، وأسوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فِعلها، والإخلال بحكمة تشريعها، كما سيؤدي في المستقبل وفي الظروف العادية إلى كساد أثمان الأضاحي كسادًا فاحشًا يضُرُّ المنتجين وكثيرًا من التجار.

ماذا يحدث إذا تصدق الأغلبية بثمن الأضحية؟

وأردفت الدار قولها في مسألة هل يجوز التصدق بثمن الأضحية أنه إذا أُبِيح التصدق بأثمان الأضاحي، وتزاحم الفقراء على أبواب القصابين لشراء اللحوم بما أخذوه من الأثمان لم يتحقق الغرض الذي تهدف إليه الوزارة؛ لأن شراء الأضاحي وشراء الفقراء اللحوم سواء في النتيجة والأثر، وإن لم يشتروا بها اللحوم حرموا المتعة بها في هذا الموسم.