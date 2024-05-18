حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. علي جمعة يوضح

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تكثر الأسئلة حول الأضحية وبعض الأحكام الخاصة بها، إذ يرغب كثير من المسلمين في أداء الشعيرة، ويبحثون عن حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط، حيث يُساورهم الشك حول شراء صكوك الأضاحي بالتقسيط من الجمعيات الخيرية التي تُوفر هذه الخدمة، وهذا ما يرصده «الوطن»، في السطور التالية.

حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط

وأجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عن سؤال أحد المتابعين حول حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط، قائلا إن شراء صك الأضحية بالتقسيط جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا يُؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حُصول الأجر والثواب عليها، لما ورد في السنة عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».

حكم شراء صك الأضحية

وأضاف مفتي الجمهورية السابق خلال إجابته عن سؤال حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط، أن قيامُ المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث أقرت الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يُغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها، مؤكدا أنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أم متأخرة عنه.