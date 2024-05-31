هل تختلف شروط الأضحية للمرأة عن الرجل؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

شروط الأضحية للمرأة من الأمور التي تشغل بال الكثير من السيدات مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لأن كثير منهن يرغبن في التضحية وأداء سنة الله عز وجل، والاستفادة بفضلها، كما أن الأضحية شرعت بدليل الكتاب والسنة والإجماع: قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، فمن تفسيرها: صل العيد وانحر الأضاحي: البُدن وغيرها، والسنة في ذلك قولية وفعلية؛ فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا)).

شروط الأضحية للمرأة

وقالت دارالإفتاء في شروط الأضحية للمرأة أنها تتماشى مع الشروط التي تنطبق على الرجل في هذا الشأن، لأن الإسلام لا يفرق بين الرجل والمرأة في هذا الأمر، فإذا كانت المرأة قادرة مالياً على دفع ثمن الأضحية أو لديها مال يكفي لشرائها، فإنها تشترط الأمور نفسها التي يشترطها الرجل.

وأضافت الإفتاء في شروط الأضحية للمرأة، أنه على الأضحية أن تكون من الأنواع المسموح بها في الشريعة الإسلامية، مثل الأغنام والماعز والبقر، أن تكون بالغة الصحة والسلامة، خالية من العيوب الظاهرة التي تجعلها غير صالحة للذبح، يُفضل أن تكون الأضحية في حدود العيد الذي يلي يوم عيد الأضحى، يُفضل أن تكون الأضحية ممتلكة للشخص الذي يقوم بالذبح أو مرخصة له.ينبغي أن يكون الذبح وفقاً للشروط الشرعية، مثل ذكر اسم الله وتوجيه النية.

هل الأضحية واجبة على المرأة

وأكدت الإفتاء في شروط الأضحية للمرأة وهل هي واجبة على المرأة أم لا، أن الأضحية واجبة على كل مسلم ومسلمة مكلفة شرعًا، بما في ذلك النساء، إذا كانت لديها القدرة المالية على تقديمها، وفي بعض المذاهب يُنظر إلى الأضحية كواجب شرعي (فرض) لكل من يملك القدرة المالية الكافية لإتمامها، وهذا يشمل الرجال والنساء على حد سواء.

ولفتت الإفتاء إلى أنه إذا كانت المرأة لا تمتلك القدرة المالية لتقديم الأضحية، فليست عليها أي واجب شرعي في هذا الصدد، فالواجبات الشرعية تقتضي القدرة والإمكانية، لافتة غلى شروط ذبح الأضحية للرجل والمرأة في كل حال وهي:

النية الخالصة: يجب أن يكون الذبح لوجه الله ووفقاً لأمره.

الذبح بأداة حادة: يجب استخدام أداة حادة ونظيفة للذبح، ويُفضل أن يكون الذبح بسكين حاد.

ذكر اسم الله: يجب أن يُذكر اسم الله عند بداية الذبح، مثل قول "بسم الله الله أكبر".

صحة الحيوان: يجب أن يكون الحيوان الذي يتم ذبحه سليمًا وخاليًا من العيوب والأمراض التي تجعله غير صالح للأكل.

توجيه الأداة نحو العنق: يجب أن يتم وضع الحيوان على جانبه وتوجيه السكين نحو العنق وقطع الحنجرة والشريانين الرئيسيين.

إفراغ الدم: يجب أن يتم تفريغ الدم تمامًا بعد الذبح لضمان خلو اللحم منه.

تقسيم الأضحية: يجب أن يتم تقسيم اللحم إلى ثلاثة أقسام: للفقراء، وللأقارب، وللأسرة.

الاحتفاظ بجلد الأضحية: يُفضل الاحتفاظ بجلد الأضحية وتوزيعه على الفقراء أيضًا.