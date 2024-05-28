«الإفتاء» توضح سنن وأحكام الأضحية.. احرص عليها للفوز بأجرها

يستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى استقبال عيد الأضحى المبارك، وتجهيز الأضاحي باعتبارها سنة مؤكدة لدى جمهور الفقهاء، بحسب ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الحاكم وصححه، إلا أن البعض قد لا يعلم ما سنن وأحكام الأضحية، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

سنن وأحكام الأضحية

وهناك سنن وأحكام خاصة بالأضحية يجب أن يعلمها المسلم الراغب في تقديم الأضحية؛ حتى يضمن الحصول على الثواب والأجر كاملا بحسب ما أكدته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، وهي كالتالي:

- إذا كان الشخص قادرا على الذبح بنفسه فعليه بذلك، ولكن استثنى الشافعية الأنثى أو الكفيف، فلهما الحق في توكيل شخص آخر عنهما بالذبح.

- التسمية عند الذبح فيقول المضحي: «باسم الله والله أكبر»، ويفضل أن يصلي أيضا على النبي عليه الصلاة والسلم، كما يستحب قول دعاء: «اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أُمرت، وأنا من المسلمين؛ وذلك لحديث فاطمة رضي الله عنها الآتي ولغيره».

- يستحب المبادرة بالتضحية عن باقي أعمال العيد والتشريق، حيث قال الله عز وجل: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ» [آل عمران: 133].

- ويجب ربط الأضحية وتقليدها بشيء في عنقها قبل يوم النحر بأيام؛ كما يجب تجليلها، أي تغطيتها وتلبيسها لباسا جل؛ لصيانتها قياسًا على الهَدي.

- ويتسحب للمضحي تسمين الأضحية أو شراءها ثمينة؛ تعظيما لشعائر الله، وإن كانت شاة ينبغي أن تكون كبشًا أبيض عظيم القرن خصيًّا، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه: «أنه صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى بكبشين أملحين موجوءين».

- ومن سنن الأضحية أن يزيل المضحي شيئا من شعره أو أظافره إذا دخل أول ليلة من عشر ذي الحجة؛ تشبهًا بالحجيج.

أحكام الأضحية

ومن سنن وأحكام الأضحية أنه يشترط فيها كغيرها من الذبائح من الحيوانات الحية، وهى إزهاق روحها بالذبح، وتكون صيدا من صيد الحرم، كما يجب أن تكون سالمة من العيوب والأمراض، فضلا عن أن تكون ملك للمضحي بها، كما يتسحب توزيع الأضحية «ثلث للمضحي، وثلث للهدية، وثلث للفقراء».

ويبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب شمس الثالث عشر من شهر ذي الحجة.

ويعد الغرض من الأضحية هو شكر الله سبحانه وتعالى على على نعمة بلوغ الأيام الفاضلة من العام والتوفيق للأعمال الصالحة لأنها خير الأيام عن الله عز وجل ودلل على ذلك بقوله تعالى في أول سورة الفجر «والفجر وليال عشر»، والمقصود بليال عشر هم العشر الأوائل من ذي الحجة، التي يتقرب فيها المؤمنون بالأعمال الصالحة إلى الله كصوم يوم عرفة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا.

الأضحية هي أسوة بشروع سيدنا إبراهيم بذبح إبنه إسماعيل

وكما هو معلوم أن الأضحية هي أسوة بشروع سيدنا إبراهيم بذبح إبنه إسماعيل ففداه الله بكبش عظيم ودلل الله عز وجل على ذلك بقوله تعالى في سورة الصافات «وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ»

وتم تشريع الأضحية بالقرآن والسنة والإجماع والدليل على مشروعيته قوله تعالى «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» في سورة الكوثر والمقصود بهذه الآية، أن يصلي المسلم ثم يذبح.

أجمع جمهور العلماء على وجوبها –لأنها سُنة مؤكدة – بمعنى أنه لا إثم في تركها لكن المسلم يضيع على نفسه منفعة وأجرًا وثوابًا كبيرًا إذا كان قادرًا على القيام بها ولم يفعلهلكن العلماء إختلفوا حول اعتبار الأضحية سُنة عين أي واجبة على كل مسلم قادر أم أنها سُنة كفاية وهو الرأي الذي أدلى به الشافعية والحنابلة؛ لكن الرأي الأرجح أن المسلم يقوم بالتضحية عن نفسه وعن أهل بيته ولو بشاة واحدة