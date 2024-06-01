إدارة التجنيد والتعبئة تدفع لجان لإنهاء المواقف التجنيدي لذوي الهمم بدمياط والغربية

دفعت إدارة التجنيد والتعبئة، بالتعاون مع محافظتي دمياط والغربية، لجان تجنيدية، لإنهاء المواقف التجنيدية لكبار السن، وذوي الهمم بالمحافظتين.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تقديم أوجه الرعاية كافة والتيسيرات التجنيدية لأبناء الشعب المصري، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

وألقى اللواء محمد صبحي مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، كلمة خلال مراسم تسليم شهادات المعاملة التجنيدية، أكد خلالها حرص الإدارة على مسايرة حركة التطوير الشاملة لقواتنا المسلحة، والعمل على تطوير منظومة الأداء داخل المناطق التجنيدية، بما يُحقق السرعة والدقة في تنفيذ المهام، وتقديم الخدمات للمواطنين.

وألقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، كلمة أعربت فيها عن تقديرها لجهود القوات المسلحة لتقديم الرعاية الاجتماعية لذوي الهمم، وتقديم التسهيلات التجنيدية لإنهاء مواقفهم، مشيرة إلى أن ملف ذوي الهمم يعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتمامًا بالغًا.

وخلال الفعاليات التي أقيمت بالمركز الثقافي لمدينة طنطا، ألقى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، كلمة أشار خلالها إلى حرص المحافظة على التعاون مع القوات المسلحة، لإنهاء المواقف التجنيدية لأبناء المحافظة من ذوي المهم، وذلك لكونهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

وتوافد أبناء محافظتي دمياط والغربية على اللجان التجنيدية، وتوقيع إجراءات الكشف الطبي لإنهاء إجراءاتهم، وتسلمهم شهادات المعاملة التجنيدية.

وقدم الشباب عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام.

حضر المراسم رئيس جامعة دمياط، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظتين.