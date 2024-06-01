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آخر تحديث.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1-6-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
01:38 م | السبت 01 يونيو 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 1-6-2024 مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار، ليسجل نحو 12.61 جنيه للبيع، و12.59 جنيه للشراء، وفقًا لآخر تحديث على شاشات البنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك المركزي المصري، 12.61 جنيه للبيع، و12.59 للشراء جنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 12.61 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في حين سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك مصر12.61 جنيه للبيع، و12.85 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك الإسكندرية، 12.61 جنيه للبيع، و12.58 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

أما عن سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك القاهرة، فسجل12.61 جنيه للبيع، وللشراء 12.58 جنيه.

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بقلم شوشة عبدالواحد