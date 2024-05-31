رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-5-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
03:38 ص | الجمعة 31 مايو 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-5-2024، وفق المنصة الرسمية لمواقع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث سجل نحو 12:65 جنيه للشراء و12.69 للبيع في البنك المركزي.

أسعار الريال السعودي اليوم 

وترصد السطور التالية سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 31-5-2024، وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.65 جنيه للبيع، و12.62 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.65 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 12.65 جنيه للبيع، و12.62 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في البنك التجاري الدولي 12.56 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد:

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

تراجع جديد في أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 في البنوك

أسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

أسعار الريال السعودي اليوم السبت 3-2- 2024 في مختلف البنوك
بقلم شوشة عبدالواحد