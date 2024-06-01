إقبال كبير على معرض «ديارنا» بالمنيا.. 40 جناحا للأثاث الدمياطي

قال صبري عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن، إنَّ محافظة المنيا تستضيف معرض «ديارنا» هذا العام، ويضم 40 جناحًا لمنتجات الأثاث الدمياطي على مساحة أكثر من 2400 متر، ويتميز بالأسعار التنافسية وجودة المنتج، وشعاره: «أفضل جودة من حيث السعر».

«عبد الحميد»: المنيا سوقا واعدة للأثاث

وتابع «عبد الحميد» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «القناة الأولى»، أنَّ المنيا سوقا واعدة للأثاث وتتميز بالرواج في حركة البيع والشراء، مشيراً إلى استهدافهم الانتشار عبر محافظات صعيد مصر للتخفيف عن كاهل المواطنين ورفع عبء تكاليف الشحن والنقل عنهم، لافتا إلى استمرار عرض الأثاث حتى 15 يونيو الجاري، أي قبل وقفة عيد الأضحى من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 مساءً.

نحرص على ترويج منتجات المعرض

وأوضح: «حرصنا خلال المعرض هذا العام، على أن يضم تشكيلة من الأثاث، سواء المنزلية أو مستلزمات الديكور، من مفروشات وسجاد وجميع ما يلزم الأسر المصرية، والاهتمام بالتسويق وأن تكون الأسعار متناسبة مع القدرة الشرائية للمواطنين وبالفعل شهد إقبالا ومبيعات كبيرة، بجانب الحرص على ترويج وتسويق كل المنتجات اليدوية والحرفية».